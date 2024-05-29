В Раде заявили о «молчаливом согласии» Вашингтона на удары по России

Депутат Рады: у Украины есть «молчаливое согласие» США на удары по России

Глава комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины Александр Мережко заявил, что у Украины есть «молчаливое согласие» Вашингтона на удары по России Западным оружием, передает РИА Новости.

«Судя по заявлению, сделанному Блинкеном, США не поощряют удары Украины по российской территории, но в то же самое время, они не собираются запрещать такие удары», — заявил Мережко, комментируя слова госсекретаря США о том, что украинцы «сами должны принимать решения, как эффективнее защищаться».

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Украина имеет право сама выбирать, каким образом ей вести боевые действия против России.

При этом Смит отметила, что у нее нет свежих новостей относительно права Украины бить по России американским оружием и позиция США по этому вопросу остается неизменной.