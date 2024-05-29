В России назвали «безумием» удары ВСУ по Белгороду

Полковник Алехин: удары ВСУ по Белгороду не имеют военного смысла

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду являются безумием и не имеют смысла с военной точки зрения. Об этом заявил полковник в отставке Геннадий Алехин в беседе с News.ru.

«С военной точки зрения удары ВСУ по указке президента Украины Владимира Зеленского по гражданским объектам в Белгороде — безумие. Они могли бы использовать эти средства на удержание обороны в том же Купянске или Волчанске», — сказал Алехин.

По его мнению, действия ВСУ направлены на демонстрацию «ответа» на успехи российской армии в Харьковской области. При этом никаких ударов по военным объектам в Белгородской области на деле не происходит, подчеркнул полковник.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали три движущихся автомобиля в Белгородской области. Сначала беспилотник ударил по машине в районе села Безымено в Грайворонском округе. Транспортное средство сгорело. Затем дроны атаковали автомобили в селах Вознесеновка и Муром Шебекинского городского округа.