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12:36, 29 мая 2024Экономика

В России предложили увеличить в 2,5 раза налог на прибыль одной отрасли

Налог на прибыль для игорного бизнеса в России предложили увеличить в 2,5 раза
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В России предложили резко увеличить налог на прибыль для компаний одной отрасли. Законопроект о повышении налога для игорного бизнеса в 2,5 раза внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым, сообщает ТАСС.

Ставку налога на прибыль для предприятий этой сферы предлагается увеличить до 50 процентов. В настоящее время она составляет 20 процентов. Документ также предполагает двукратный рост налоговой ставки за игровые столы (до 500 тысяч рублей), автоматы (до 30 тысяч рублей), процессинговые центры (до 500 тысяч рублей), процессинговые центры интерактивных ставок (до 5 миллионов рублей) и пункты приема ставок (до 28 тысяч рублей).

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По мнению авторов законопроекта, повышение налогов для игорного бизнеса позволит пополнить бюджеты регионов, что даст им дополнительные средства на развитие инфраструктуры, социальные выплаты и помощь гражданам, пострадавших от игромании. Парламентарии подчеркнули, что расширение деятельности игорной отрасли негативно отражается на развитии общества, а сами такие компании не создают добавочного продукта, лишь перераспределяя деньги.

Ранее Министерство финансов России предложило повысить ставку налога на прибыль компаний с 20 до 25 процентов. При этом Минфин указал на необходимость сохранения так называемой «дедушкиной оговорки» — защиты инвестора от изменения законодательства. «То есть, если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются», — пояснили там.

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