Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 29 мая 2024Мир

В России предупредили о сокрушительном ответе на возможное нападение

Дипломат Гаврилов: в случае нападения Россия будет действовать «по обстановке»

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Global Look Press

В случае возможного нападения Россия будет действовать «по обстановке», вплоть до сокрушительного ответа на агрессию. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, его слова приводит сайт Министерства иностранных дел (МИД) России.

«Потенциальный агрессор должен понимать, что в случае нападения на Россию мы оставляем за собой право действовать, что называется, "по обстановке" и использовать все наши соответствующие возможности», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия обозначила «красные линии», переступать которые никому не стоит. В противном случае агрессору будет грозить «сокрушительный ответ», заявил Гаврилов.

Ранее Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил, что у Киева нет ограничений на использование переданного ему вооружения для ударов по объектам на территории России. Нидерланды, Дания, Великобритания и страны Балтии также поддержали эту инициативу.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      ООН станет участником мирной конференции по Украине

      В России взыщут 238 миллионов евро с Deutsche Bank

      Раскрыто отношение украинцев к главе Минобороны России Белоусову

      Венгрия раскритиковала ЕС за втягивание Украины в конфликт без плана

      Саркози рассказал о возможном открытом противостоянии между Францией и Россией

      В России предупредили о сокрушительном ответе на возможное нападение

      Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории

      Стало известно о планах Шольца разрешить Украине бить по России западным оружием

      В российском регионе мужчина избил детей на детской площадке

      Украину предупредили о больших проблемах с БПЛА в случае потери Харькова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше