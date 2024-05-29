В России предупредили о сокрушительном ответе на возможное нападение

Дипломат Гаврилов: в случае нападения Россия будет действовать «по обстановке»

В случае возможного нападения Россия будет действовать «по обстановке», вплоть до сокрушительного ответа на агрессию. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, его слова приводит сайт Министерства иностранных дел (МИД) России.

«Потенциальный агрессор должен понимать, что в случае нападения на Россию мы оставляем за собой право действовать, что называется, "по обстановке" и использовать все наши соответствующие возможности», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия обозначила «красные линии», переступать которые никому не стоит. В противном случае агрессору будет грозить «сокрушительный ответ», заявил Гаврилов.

Ранее Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил, что у Киева нет ограничений на использование переданного ему вооружения для ударов по объектам на территории России. Нидерланды, Дания, Великобритания и страны Балтии также поддержали эту инициативу.

