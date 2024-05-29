В России призвали ограничить прибыль застройщиков

В Госдуме захотели ограничить прибыль застройщиков из-за роста цен на жилье

В России необходимо ограничить прибыль застройщиков, ведущих высокомаржинальные проекты, 20 процентами наряду с предоставлением льгот от государства. С соответствующим предложением депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Марату Хуснуллину, пишут «Известия».

По мнению автора инициативы, зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, в госпрограмму «Комфортная и безопасная среда для жизни» следует ввести изменения, чтобы контролировать цены на жилье и повысить его доступность. Разворотнева также увидела необходимость в проведении экспертизы высокомаржинальных проектов с подсчетом затрат на строительство, прежде чем давать разрешение на продажу недвижимости.

Согласно данным доклада о росте цен на жилье в РФ, подготовленного аналитической компанией «СМ Про» и представленного экспертами на заседании Общественной палаты, по состоянию на 20 мая 2024 года квартиры в новостройках за пять лет подорожали в 2,2 раза. При этом доля стоимости материальных затрат, в том числе на материалы, детали, конструкции, напротив, уменьшилась в 1,7 раза — с 45 до 27 процентов, — а доля, включающая прочие затраты и прибыль девелоперов, выросла на 54 процента. Кроме того, значительно увеличились цены на «вторичку» и разрыв между стоимостью этого типа жилья и «первичкой».

Представители бизнеса отнеслись к инициативам депутатов неоднозначно. Некоторые из опрошенных «Известиями» считают, что нововведения не приведут к желаемому результату и снизят интерес девелоперов к реализации проектов, что впоследствии спровоцирует рост цен на недвижимость и снижение качества возводимых объектов. Другие специалисты отметили, что одна лишь стоимость участка может достигать 20 процентов от общего объема инвестиций, однако, если власти действительно помогут девелоперам с беспрепятственным доступом к земельному ресурсу, ограничение прибыли вполне может быть компенсировано уменьшением расходной части проекта.

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