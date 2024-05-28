Риелтор спрогнозировала будущее рынка недвижимости летом 2024 года

Риелтор Аверс: летом объем ипотечных сделок сократится

Летом 2024 года некоторые тенденции на рынке недвижимости изменятся, считает финансовый эксперт, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс. В разговоре с «Лентой.ру» она спрогнозировала, каких перемен ждать в ближайшее время.

«Самый важный фактор в том, что с первого июля в России отменяют господержку в ипотеке. То есть объем ипотечных сделок сократится, остается только семейная ипотека, но ее будут выдавать только один раз в одни руки. То есть кто уже взял квартиру в ипотеку, второй раз льготную ипотеку взять не сможет. Произойдет сильное сокращение по количеству сделок. И получается, что останутся вторичные сделки за большие суммы», — сказала она.

Также растет объем сделок с элитной недвижимостью, считает специалист.

Наблюдается высокий спрос на дома стоимостью выше миллиарда. А также растет спрос на дорогие новостройки в центре Москвы и элитные бутиковые проекты. Можно предположить, что это связано с возвращением людей в Россию, соответственно возвращается и капитал в страну, либо люди не могут его вывести, и куда-то вкладывают Ксения Аверс финансовый эксперт, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус»

На рынке произойдет падение по ипотечным сделкам, уверена Ксения Аверс. Это коснется как вторичной недвижимости, так и новостроек.

«Единственное, что сейчас будет очень сильно развиваться — это внутренние рассрочки у застройщиков. Например, первый взнос порядка 10-15 процентов. Дальше по 50 тысяч рублей в месяц на время строительства. А основной платеж только после сдачи через несколько лет. Я думаю, что сейчас все застройщики, у кого есть собственные средства, будут строить за счет рассрочки. То есть, по факту, они получают от покупателей сейчас не деньги, а некое обещание купить и оплатить недвижимость после сдачи», — полагает она.

По ее мнению, сейчас рассрочка может стать удачным способом инвестировать в недвижимость.

«Для инвесторов рассрочка также — неплохой инструмент, потому что сейчас вложения минимальны, но при этом есть большая вероятность при правильном выборе объекта неплохо заработать на росте цены. Так как, скорее всего, через несколько лет все стабилизируется и пойдет в рост. Средний цикл коррекции рынка — три года, то есть где-то в 2028 году все должно выровняться», — заключила специалист.

Ранее в Госдуме назвали единственный способ сделать жилье доступнее для россиян.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история, напишите на этот адрес: ex@lenta-co.ru