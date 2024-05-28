Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:18, 28 мая 2024Экономика

Риелтор спрогнозировала будущее рынка недвижимости летом 2024 года

Риелтор Аверс: летом объем ипотечных сделок сократится
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летом 2024 года некоторые тенденции на рынке недвижимости изменятся, считает финансовый эксперт, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс. В разговоре с «Лентой.ру» она спрогнозировала, каких перемен ждать в ближайшее время.

«Самый важный фактор в том, что с первого июля в России отменяют господержку в ипотеке. То есть объем ипотечных сделок сократится, остается только семейная ипотека, но ее будут выдавать только один раз в одни руки. То есть кто уже взял квартиру в ипотеку, второй раз льготную ипотеку взять не сможет. Произойдет сильное сокращение по количеству сделок. И получается, что останутся вторичные сделки за большие суммы», — сказала она.

Также растет объем сделок с элитной недвижимостью, считает специалист.

Наблюдается высокий спрос на дома стоимостью выше миллиарда. А также растет спрос на дорогие новостройки в центре Москвы и элитные бутиковые проекты. Можно предположить, что это связано с возвращением людей в Россию, соответственно возвращается и капитал в страну, либо люди не могут его вывести, и куда-то вкладывают

Ксения Аверсфинансовый эксперт, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус»

На рынке произойдет падение по ипотечным сделкам, уверена Ксения Аверс. Это коснется как вторичной недвижимости, так и новостроек.

«Единственное, что сейчас будет очень сильно развиваться — это внутренние рассрочки у застройщиков. Например, первый взнос порядка 10-15 процентов. Дальше по 50 тысяч рублей в месяц на время строительства. А основной платеж только после сдачи через несколько лет. Я думаю, что сейчас все застройщики, у кого есть собственные средства, будут строить за счет рассрочки. То есть, по факту, они получают от покупателей сейчас не деньги, а некое обещание купить и оплатить недвижимость после сдачи», — полагает она.

По ее мнению, сейчас рассрочка может стать удачным способом инвестировать в недвижимость.

«Для инвесторов рассрочка также — неплохой инструмент, потому что сейчас вложения минимальны, но при этом есть большая вероятность при правильном выборе объекта неплохо заработать на росте цены. Так как, скорее всего, через несколько лет все стабилизируется и пойдет в рост. Средний цикл коррекции рынка — три года, то есть где-то в 2028 году все должно выровняться», — заключила специалист.

Ранее в Госдуме назвали единственный способ сделать жилье доступнее для россиян.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      55-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике

      Полковник рассказал об использовании МиГ-29 ВСУ

      В Грузии прокомментировали отношения с Россией

      Риелтор спрогнозировала будущее рынка недвижимости летом 2024 года

      Макрон прокомментировал разрешение Украины на присутствие французских военных

      Звезда «Уральских пельменей» получил шрамы на выступлении

      Женщина подружилась с голубем и решила бороться со стереотипами об этих птицах

      Расправившаяся с матерью при помощи пищевой пленки россиянка избежит колонии

      В российском городе второй раз за вечер объявили ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше