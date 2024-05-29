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15:35, 29 мая 2024Экономика

В России установили лимит для переводов без открытия счета

Путин подписал закон о лимите в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России установили лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о разовых банковских операциях, которые проводятся с упрощенной идентификацией клиента. Сейчас для таких переводов, в том числе электронных, достаточно предоставить банку свои паспортные данные, а максимальная сумма операции не ограничена.

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Согласно пояснительной записке, текущее положение дел не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные возможности для проведения непрозрачных операций. Документ ограничивает сумму переводов, что позволит снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Вместе с тем до 100 тысяч будет повышен максимальный остаток средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа. Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

Ранее Банк России опубликовал указание, согласно которому максимальный лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) планируется увеличить с одного до 30 миллионов рублей при переводе физлицами средств между своими счетами в разных банках. На обсуждение таких изменений ЦБ отвел три дня — оно продлится с 28 по 30 мая включительно. Вступление в силу решения ожидается спустя 10 дней после его официального опубликования.

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