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14:13, 28 мая 2024Экономика

Лимит на одну операцию по СБП собрались увеличить в 30 раз

Лимит на переводы между своими счетами по СБП могут увеличить до 30 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Максимальный лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) увеличат с одного до 30 миллионов рублей при переводе физлицами средств между своими счетами в разных банках, следует из проекта указания Банка России, опубликованного регулятором.

На обсуждение таких изменений ЦБ отвел три дня — оно продлится с 28 по 30 мая включительно. Вступление в силу решения ожидается спустя 10 дней после его официального опубликования.

С 1 мая россияне могут переводить до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках. Отправить деньги без комиссии можно по номеру счета в мобильном приложении, на сайте кредитной организации или по номеру телефона через СБП.

Представители Центробанка заявили о недопустимости установления лимитов на бесплатные переводы между счетами, указав, что ограничивать размер и количество соответствующих операций банки могут только по желанию клиента.

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      Дмитрий Воронин
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