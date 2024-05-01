Россиянам разрешили переводить деньги между своими счетами без комиссии

ЦБ разрешил переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами

Россияне могут переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии между своими счетами в разных банках. Новый лимит начал действовать с 1 мая, напоминает Центробанк одновременно по вступлением в силу соответствующего закона.

Важно, что возможно это будет только путем переводов по Системе быстрых платежей (СБП) по номеру телефона и по номеру счета. Комиссии за переводы в кассе банка и по номеру карты по-прежнему будут рассчитываться по внутрибанковским тарифам.

Ряд кредитных организаций начали отменять комиссии для своих клиентов по переводам самому себе (me-to-me) раньше срока.

Решение об обязательной отмене комиссии за банковские переводы самому себе руководство Центробанка приняло еще в конце 2023 года. При этом условия по дополнительным сборам за транзакции от одного человека к другому остались прежними. Месячный лимит по таким операциям сохранили на уровне в 100 тысяч рублей. Комиссия за перевод выше этой суммы также осталась неизменной — 0,5 процента от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.