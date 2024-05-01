Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:35, 1 мая 2024Экономика

Россиянам разрешили переводить деньги между своими счетами без комиссии

ЦБ разрешил переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Россияне могут переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии между своими счетами в разных банках. Новый лимит начал действовать с 1 мая, напоминает Центробанк одновременно по вступлением в силу соответствующего закона.

Важно, что возможно это будет только путем переводов по Системе быстрых платежей (СБП) по номеру телефона и по номеру счета. Комиссии за переводы в кассе банка и по номеру карты по-прежнему будут рассчитываться по внутрибанковским тарифам.

Ряд кредитных организаций начали отменять комиссии для своих клиентов по переводам самому себе (me-to-me) раньше срока.

Решение об обязательной отмене комиссии за банковские переводы самому себе руководство Центробанка приняло еще в конце 2023 года. При этом условия по дополнительным сборам за транзакции от одного человека к другому остались прежними. Месячный лимит по таким операциям сохранили на уровне в 100 тысяч рублей. Комиссия за перевод выше этой суммы также осталась неизменной — 0,5 процента от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли подробности о поставках F-16 Украине

      В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией

      Полиция начала задерживать демонстрантов на митинге в Грузии

      В НАТО заявили об отсутствии согласия насчет принятия Украины

      Американский экономист удивился условиям выделения помощи США Украине

      Россиянам разрешили переводить деньги между своими счетами без комиссии

      У некоторых россиян выросла пенсия

      В России выросли акцизы на вино и шампанское

      В России изменятся правила поступления в вузы для части абитуриентов

      Пентагон допустил возможность отказа от программы межконтинентальной ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше