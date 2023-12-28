ЦБ решил навсегда отменить комиссии за переводы между своими счетами в СБП

Россияне смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках с 1 мая 2024 года. Центробанк навсегда отменил комиссию на переводы самому себе до 30 миллионов рублей.

Отмечается, что средства можно будет переводить через Систему быстрых платежей (СБП).

В Банке России раскрыли новые условия переводов

При переводе от одного человека к другому лимит останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия за перевод выше этой суммы также не изменится — 0,5 процента от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года ЦБ освободил банки от уплаты комиссий по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для организаций будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки.

Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков пресс-служба Банка России

Центробанк разъяснял цели принятой меры

Банк России объяснял, что мера будет распространяться на три способа переводов: по номеру телефона через СБП, по номеру счета через мобильные приложения банков, а также на операции, совершаемые в личном кабинете на сайте банка на свой счет в другом банке.

При этом нововведения не распространяются на операции в банковских отделениях или на переводы по номеру карты.

Новыми мерами предлагается запретить кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах данной суммы, было указано в пояснительной записке к соответствующему проекту закона.

В документе также уточнялось, что норма устанавливается в целях пресечения возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между кредитными организациями.

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Госдума ранее одобрила лимит бесплатных переводов самому себе

Центробанк поддержал инициативу по увеличению порога для бесплатных переводов граждан самим себе в июле. При этом отмечалось, что некоторые кредитные организации обеспокоены необходимостью перестройки бизнес-модели и тем, как нововведение повлияет на их комиссионные доходы.

В основном диалог участников рынка шел вокруг суммы порога. Регулятор выразил тогда мнение, что размер бесплатных переводов россиян самим себе должен быть сохранен на уровне 1,4 миллиона рублей — именно эта цифра была изначально прописана в законопроекте

Однако в итоговой редакции законопроекта, который утвердила Госдума, лимит был увеличен до 30 миллионов рублей. Впоследствии президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.