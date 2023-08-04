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18:41, 4 августа 2023Экономика

Путин установил лимит бесплатных переводов самому себе

Путин подписал закон, разрешающий переводить себе без комиссии до 30 млн рублей

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий лимит бесплатных переводов самому себе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россиянам разрешат переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Кредитным организациям будет запрещено взимать за эти платежи комиссию, ограничивать размер или количество операций.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, банки могут взимать комиссию только с переводов по номеру карты или при личных платежах в отделении банка — это более затратные операции. Это должно стимулировать россиян переходить на онлайн-расчеты, объяснил он.

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Закон о бесплатных онлайн-переводах вступил в силу через девять месяцев со дня официального опубликования.

С 1 августа в России вступил в силу закон о цифровом рубле. Он станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Выпускать его будет Банк России, он же выступит оператором платформы, через которую будут проводиться платежи. Цифровыми рублями можно расплачиваться с нулевой комиссией вне зависимости от местонахождения. Также россиянам не нужна будет привязка к конкретным банкам и их условиям.

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    Вячеслав Агапов
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