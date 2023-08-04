Путин установил лимит бесплатных переводов самому себе

Путин подписал закон, разрешающий переводить себе без комиссии до 30 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий лимит бесплатных переводов самому себе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россиянам разрешат переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Кредитным организациям будет запрещено взимать за эти платежи комиссию, ограничивать размер или количество операций.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, банки могут взимать комиссию только с переводов по номеру карты или при личных платежах в отделении банка — это более затратные операции. Это должно стимулировать россиян переходить на онлайн-расчеты, объяснил он.

Закон о бесплатных онлайн-переводах вступил в силу через девять месяцев со дня официального опубликования.

С 1 августа в России вступил в силу закон о цифровом рубле. Он станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями. Выпускать его будет Банк России, он же выступит оператором платформы, через которую будут проводиться платежи. Цифровыми рублями можно расплачиваться с нулевой комиссией вне зависимости от местонахождения. Также россиянам не нужна будет привязка к конкретным банкам и их условиям.