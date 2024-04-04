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20:52, 4 апреля 2024Экономика

Российские банки начали отменять комиссии за переводы самому себе

«Известия»: крупные банки в РФ начали отменять комиссии за переводы самому себе

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Крупнейшие российские банки начали отменять комиссии для своих клиентов по переводам самому себе (me-to-me). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что ряд кредитных организаций сделали это раньше установленного срока — до 1 мая. С этой даты все российские банки должны будут отменить комиссии за клиентские переводы самому себе в другие финорганизации. Согласно федеральному закону, сумма для перевода без комиссии составит до 30 миллионов рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП) и по реквизитам с карты на карту.

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В число заранее отменивших комиссии за подобную услугу российских банков вошли «Тинькофф» и «Альфа». В свою очередь, в «Сбере» заявили, что исполнят это требование в установленные сроки. Уложиться в сжатые сроки также намерены в «ДОМ.РФ», «Почта Банке», ПСБ и банке «Синара».

Решение об обязательной отмене комиссии за банковские переводы самому себе руководство Центробанка приняло еще в конце 2023 года. При этом условия по дополнительным сборам за транзакции от одного человека к другому остались прежними. Месячный лимит по таким операциям сохранили на уровне в 100 тысяч рублей. Комиссия за перевод выше этой суммы также осталась неизменной — 0,5 процента от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

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      Анатолий Акулов
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