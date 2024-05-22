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14:26, 22 мая 2024Экономика

В России заявили о недопустимости лимитов на бесплатные переводы

ЦБ: устанавливать лимиты на бесплатные переводы между счетами недопустимо

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Устанавливать лимиты на бесплатные переводы между счетами недопустимо. Об этом заявили представители Центрального банка России, их слова приводит пресс-служба.

Согласно части пятой статьи 29 Федерального закона, кредитные организации не вправе ограничивать размер или количество переводов (если они совершаются в рублях и в пределах совокупного ежемесячного лимита в размере 30 миллионов). Такие нормы действуют вне зависимости от используемых сервисов, включая Сервис быстрых платежей (СБП) платежной системы Центробанка, и каналов дистанционного обслуживания, отметили в регуляторе. Банки могут ограничить размер и количество операций только по желанию клиента.

Представители ЦБ рекомендовали организациям в кратчайшие сроки отменить все установленные лимиты в соответствие требованиям Федерального закона и провести работу с подразделениями поддержки клиентов, чтобы те предоставили клиентам корректные разъяснения относительно действующих правил.

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21 мая Госдума приняла закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей. Документ был разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Согласно действующим правилам, при переводе средств, в том числе электронных, на сумму от 15 тысяч рублей гражданину достаточно предоставить банку свои паспортные данные для прохождения упрощенной идентификации.

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      Вячеслав Агапов
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