Британия заподозрила Китай в шпионаже через значки на фуражках

FT: британские военные заподозрили Китай в слежке через кокарды на фуражках

Минобороны Великобритании заподозрило Китай в шпионаже. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Британские военные опасаются, что в кокарды на головных уборах могут быть встроены устройства слежения или GPS-передатчики. Отмечается, что король Великобритании Карл III поменял королевский герб, однако закупка и введение новых армейских эмблем откладывается. В компании Wyedean Weaving, получившей подряд на производство кокард, сообщили, что новые значки будут изготавливаться «в разных местах, включая Китай». Там подчеркнули, что их качество будет тщательно проверено.

Кокарды для беретов и фуражек британских военных нуждаются в замене после смерти королевы Елизаветы II и смены королевской монограммы. Как уточняет FT, Карл III выбрал в качестве своего герба корону Тюдоров вместо короны святого Эдвардса, выбранной его матерью. Кокард помогает идентифицировать солдата как принадлежащего к одному из армейских полков или корпусов.

В 2022 году спецслужба Израиля решила проверить подаренные посольством Китая термокружки на наличие шпионских «жучков».