В Израиле решили проверить подаренные Китаем кружки на наличие «жучков»

Спецслужба Израиля проверит на наличие «жучков» кружки, подаренные посольством Китая

Спецслужба Израиля решила проверить подаренные посольством Китая термокружки на наличие шпионских «жучков». Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«Ситуация неясная, служба общей безопасности (Шабак, или Шин-Бет, — спецслужба, занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности — прим. «Ленты.ру») начала расследование инцидента», — пишет издание, ссылаясь на дипломатические источники.

Одна из кружек, предназначавшаяся в подарок для министра инновации, науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн, содержала внутри подозрительный предмет, напоминающий подслушивающее устройство. Все подарки, направленные в израильские правительственные учреждения, были изъяты для дальнейшего осмотра.

Посольство Китая заявило, что сообщение о следящих устройствах является «необоснованным слухом», распространяемым «силами, которые хотят подорвать израильско-китайские отношения».

В 2021 году служба общей безопасности Израиля задержала уборщика, работавшего в доме министра обороны страны Бени Ганца, по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.

Оказалось, что уборщик предлагал установить вредоносное программное обеспечение на компьютер Ганца. Он якобы попросил деньги и предоставил фотографии личных вещей главы Минобороны, включая компьютер, стол, телефон, планшет, сейф и личные счета семьи.