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В Израиле решили проверить подаренные Китаем кружки на наличие «жучков»

Спецслужба Израиля проверит на наличие «жучков» кружки, подаренные посольством Китая

Фото: Shin Bet

Спецслужба Израиля решила проверить подаренные посольством Китая термокружки на наличие шпионских «жучков». Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«Ситуация неясная, служба общей безопасности (Шабак, или Шин-Бет, — спецслужба, занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности — прим. «Ленты.ру») начала расследование инцидента», — пишет издание, ссылаясь на дипломатические источники.

Одна из кружек, предназначавшаяся в подарок для министра инновации, науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн, содержала внутри подозрительный предмет, напоминающий подслушивающее устройство. Все подарки, направленные в израильские правительственные учреждения, были изъяты для дальнейшего осмотра.

Посольство Китая заявило, что сообщение о следящих устройствах является «необоснованным слухом», распространяемым «силами, которые хотят подорвать израильско-китайские отношения».

В 2021 году служба общей безопасности Израиля задержала уборщика, работавшего в доме министра обороны страны Бени Ганца, по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.

Оказалось, что уборщик предлагал установить вредоносное программное обеспечение на компьютер Ганца. Он якобы попросил деньги и предоставил фотографии личных вещей главы Минобороны, включая компьютер, стол, телефон, планшет, сейф и личные счета семьи.

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Анжелика Бережная
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