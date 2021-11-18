Работавший в доме министра обороны Израиля уборщик оказался шпионом

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) задержала уборщика, работавшего в доме министра обороны страны Бени Ганца, по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на ШАБАК.

По данным службы, 37-летний Омри Горен «по собственной инициативе за несколько дней до ареста через одну из социальных сетей связался с организацией, связанной с Ираном, и предложил помощь различными способами, учитывая его вхожесть в дом министра».

Оказалось, что уборщик предлагал установить вредоносное программное обеспечение на компьютер Ганца. Горен якобы попросил деньги и предоставил фотографии личных вещей главы Минобороны, включая компьютер, стол, телефон, планшет, сейф и личные счета семьи.

В ШАБАК указали, что действия уборщика не нанесли никакого серьезного ущерба, так как у него не было доступа к секретной информации из-за протокола безопасности данных в доме. Однако в ходе этого инцидента протоколы были пересмотрены.

В феврале Служба общей безопасности заподозрила 20 израильтян в незаконной продаже крылатых ракет иностранцам. Их обвиняют в незаконной разработке, производстве и испытаниях крылатых ракет, которые потом тайно продавали некоему государству в Азии. Среди обвиняемых — бывшие сотрудники оборонной промышленности.