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Израильтяне тайно продавали ракеты иностранцам

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Фото: Amir Cohen / Reuters

Более 20 израильтян заподозрили в незаконной продаже крылатых ракет иностранцам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на израильскую Службу общей безопасности (разведслужба ШАБАК).

Подозреваемых обвиняют в незаконной разработке, производстве и испытаниях крылатых ракет, которые потом тайно продавали некоему государству в Азии. Среди них — бывшие сотрудники оборонной промышленности.

Расследование на протяжении нескольких месяцев вели ШАБАК, полиция и Министерство обороны Израиля совместно с Государственной прокуратурой. «Подозреваемые получали инструкции от элементов, связанных с тем же иностранным государством, [что получало ракеты], в обмен на выплату значительных денежных средств и другие преимущества», — говорится в заявлении.

ТАСС со ссылкой на ШАБАК пишет, что в ходе расследования следователи раскрыли новую информацию «о методах работы иностранных элементов по отношению к израильтянам». В разведке добавили, что это дело говорит о «потенциальном ущербе безопасности государства». ШАБАК опасается, что продвинутые технологии Израиля могут попасть в страны, враждебные ему.

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