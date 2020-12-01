Иран заявил о приведшем к смерти физика-ядерщика заговоре Израиля и США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что к смерти иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде привел заговор Израиля, США и Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, о наличии заговора, который вылился в «трусливый теракт», свидетельствуют трехсторонняя встреча, прошедшая в Саудовской Аравии, и заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Глава иранского ведомства подчеркнул, что сторонники политики максимального давления на Иран стремятся воспользоваться последними днями президента США Дональда Трампа у власти, чтобы подорвать атмосферу для отмены «тиранических санкций».

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что к убийству Мохсена Фахризаде причастно правительство Израиля и израильская разведка «Моссад». Он рассказал, что устранение физика было технически сложной операцией: исполнители управляли оружием дистанционно, с помощью спутниковой связи, и не присутствовали на месте атаки. Однако, по словам Шамхани, следствию удалось установить ответственных за нападение, и они связаны с еврейским государством.

О гибели Фахризаде, который возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны Ирана и был одним из создателей ядерной программы страны, стало известно 27 ноября. Сообщалось, что он стал жертвой террористической атаки в населенном пункте Абсард близ Тегерана. Изначально отмечалось, что в нападении на ученого был задействован смертник.