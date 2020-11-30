Восстановлена полная картина убийства иранского физика-ядерщика

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит из автоматического стрелкового орудия, управлявшегося дистанционно. Полную картину гибели создателя ядерной программы Ирана восстановило агентство Fars.

По данным агентства, бронированный автомобиль, на котором передвигался Фахризаде вместе со своей женой, утром 27 ноября выехал из города Ростамкола на севере страны и направился в населенный пункт Абсард. При этом ученого сопровождали еще три машины службы его охраны.

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Когда одна из машин охраны, ехавшая в начале кортежа, выдвинулась вперед на несколько километров, чтобы проверить безопасность дороги, по автомобилю Фахризаде открыли огонь из припаркованного в 150 метрах на обочине фургона Nissan. Физик-ядерщик, услышав звуки попадания пуль в кузов, предположил, что они были вызваны поломкой двигателя или с наездом на какое-то препятствие. Он вышел из машины, чтобы выяснить, что произошло, и в этот момент его расстреляли из пулемета с дистанционным управлениям, который был установлен в Nissan. После этого грузовик взорвался.

В результате Фахризаде получил две пули в бок. Еще одна пуля попала ему в спину, повредив спинной мозг. Один из телохранителей попытался заслонить ученого собой, но также получил несколько ранений.

Как отмечает Fars, в общей сложности покушение заняло три минуты. При этом самих нападавших на месте в момент атаки не было. Личность владельца автомобиля Nissan уже установлена — известно, что он покинул Иран 29 ноября.

Ранее 30 ноября сообщалось, что оружие, из которого был убит Фахризаде, было изготовлено в Израиле. В частности, на это указывает нанесенный на него логотип, а также спецификации израильской военной промышленности.

О гибели Фахризаде, который возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны Ирана и был одним из создателей ядерной программы страны, стало известно 27 ноября. Сообщалось, что он стал жертвой террористической атаки в населенном пункте Абсард близ Тегерана. Изначально отмечалось, что в нападении на ученого был задействован смертник.

На следующий день американские спецслужбы обвинили Израиль в убийстве Фахризаде. Пока неясно, были ли США в курсе готовящейся операции по ликвидации исследователя. Белый дом и ЦРУ отказались давать комментарии по данному вопросу. Главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави назвал Израиль и США причастными к убийству ученого. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не комментируют ситуацию.