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Раскрыто возможное происхождение орудия убийства иранского физика-ядерщика

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Фото: WANA / Reuters

Раскрыто возможное происхождение орудия убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране. Об этом пишет иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники.

Части оружия, использованного в убийстве, показывают, что оно было изготовлено в Израиле. В частности, на это указывает его логотип, а также спецификации израильской военной промышленности. Министерство обороны Ирана также якобы получило новые сведения о личности преступников, эта информация «будет обнародована очень скоро».

Фахризаде возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны Ирана и был одним из создателей ядерной программы страны. В пятницу, 27 ноября, выяснилось, что он стал жертвой террористической атаки в населенном пункте Абсард близ Тегерана. Сначала там подорвался смертник, затем автомобиль ученого обстреляли.

На следующий день американские спецслужбы обвинили Израиль в убийстве Фахризаде. При этом неясно, были ли США в курсе готовящейся операции по ликвидации исследователя. Белый дом и ЦРУ отказались давать комментарии по данному вопросу. Главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави назвал Израиль и США причастными к убийству ученого. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не комментируют ситуацию.

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