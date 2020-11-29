Британия отреагировала на убийство иранского физика-ядерщика

МИД Великобритании отреагировал на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране. В министерстве выразили озабоченность в связи со случившимся и заявили, что ждут обнародования полной информации о произошедшем. Об этом сообщили в эфире Sky News.

В ведомстве заявили, что Великобритания привержена международному гуманитарному праву, которое запрещает совершать атаки в отношении гражданских лиц. В МИД королевства добавили, что в целом рассчитывают на снижение напряженности в регионе.

Фахризаде возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны Ирана и был одним из создателей ядерной программы станы. В пятницу, 27 ноября, выяснилось, что он стал жертвой террористической атаки в населенном пункте Абсард близ Тегерана. Сначала там подорвался смертник, затем автомобиль ученого обстреляли.

На следующий день американские спецслужбы обвинили Израиль в убийстве Фахризаде. При этом неясно, были ли США в курсе готовящейся операции по ликвидации исследователя. Белый дом и ЦРУ отказались давать комментарии по данному вопросу. Главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави назвал Израиль и США причастными к убийству ученого. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не комментируют ситуацию.