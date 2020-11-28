Спецслужбы США обвинили Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика

Американские спецслужбы обвиняют Израиль в убийстве иранского физика, одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, один американский чиновник и двое сотрудников разведывательных органов утверждают, что Израиль стоит за нападением на ученого.

Вместе с тем неизвестно, могли ли Соединенные Штаты быть осведомлены об операции заблаговременно. Белый дом и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отказались давать журналистам комментарии по этому вопросу.

Иран винит в убийстве физика Израиль. С таким заявлением ранее 28 ноября выступил глава государства Хасан Роухани. Он пообещал, что это преступление не повлияет на развитие атомной отрасли в стране.

Также постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предостерег Израиль и США от «авантюр» после убийства Фахризаде. Дипломат в обращении к генсеку ООН отметил, что Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры «для защиты своего народа и своих интересов».

Об израильском следе в убийстве Фахризаде ранее заявлял и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он обвинил страны Запада в двойных стандартах и призвал международное сообщество осудить это преступление.

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы, стало известно 27 ноября. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие. В результате нападения погибли несколько человек. Речь также может идти о родственниках Фахризаде.

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