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Иран предостерег Израиль и США от «авантюр» после убийства физика-ядерщика

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Фото с места преступления
Фото с места преступления
Фото: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Иран предостерег Израиль и США от «авантюр» после убийства руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает РИА Новости.

Иранский дипломат в обращении к генсеку ООН отметил, что Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры «для защиты своего народа и своих интересов». Он также потребовал, чтобы ООН осудила «трусливое убийство» физика-ядерщика и приняла меры против исполнителей этого террористического акта.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что власти Ирана считают, что Израиль причастен к убийству Фахризаде. Он добавил, что «этот подлый акт, где есть серьезные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне».

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