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Иран пообещал отомстить за убийство физика-ядерщика

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Кадр с места преступления
Кадр с места преступления
Фото: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Cоветник верховного лидера Ирана Хоссейн Дехган заявил, что страна отомстит за убийство высокопоставленного ученого-ядерщика, одного из создателей ядерной программы Ирана Мухсина Фахризаде. Об этом сообщает агентство Mehr, передает РИА Новости.

«Мы обрушимся молнией на убийц мученика», — пообещал Дехган.

Иран винит в убийстве физика Израиль. С таким заявлением ранее 28 ноября выступил глава государства Хасан Роухани. Он пообещал, что это преступление не повлияет на развитие атомной отрасли в стране.

Также постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предостерег Израиль и США от «авантюр» после убийства Фахризаде. Дипломат в обращении к генсеку ООН отметил, что Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры «для защиты своего народа и своих интересов».

Об израильском следе в убийстве Фахризаде ранее заявлял и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter-аккаунте. Он также обвинил страны Запада в двойных стандартах и призвал международное сообщество осудить это преступление.

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы, стало известно 27 ноября. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие. В результате нападения погибли несколько человек. Речь также может идти о родственниках Фахризаде.

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