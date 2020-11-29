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Бывший глава ЦРУ назвал возможные последствия убийства иранского физика-ядерщика

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Джон Бреннан
Джон Бреннан
Фото: Alex Edelman / Global Look Press

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан назвал возможные последствия убийства одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Бреннан назвал убийство Фахризаде «преступным деянием» и заявил, что, если за ним стоят власти какой-то страны, то такой «акт государственного терроризма расценивался бы как вопиющее нарушение международного права».

По словам бывшего директора ЦРУ, убийство иранского физика-ядерщика грозит повлечь за собой «смертоносное возмездие и новый виток регионального конфликта». Бреннан добавил, что такое убийство сильно отличается от ударов по боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) и «Аль-Каиды» (запрещена в России), против которых можно проводить атаки в соответствии с нормами международного права.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы обвиняют Израиль в убийстве Фахризаде. При этом неизвестно, могли ли США быть осведомлены об операции заблаговременно. Белый дом и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отказались давать журналистам комментарии по этому вопросу.

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы, стало известно 27 ноября. Сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие. В результате нападения погибли несколько человек.

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль.

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