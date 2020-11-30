Иран назвал ответственных за убийство физика-ядерщика

К убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде причастно правительство Израиля и израильская разведка «Моссад». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, выступая на похоронах ученого. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает Associated Press.

Он рассказал, что устранение физика было технически сложной операцией: исполнители управляли оружием дистанционно, с помощью спутниковой связи, и не присутствовали на месте атаки. Однако, по словам Шамхани, следствию удалось установить ответственных за нападение, и они связаны с еврейским государством.

Политик подчеркнул, что убийство Фахризаде лишь сплотит жителей Исламской Республики, а его работу продолжат — «еще быстрее и сильнее».

Фахризаде возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны Ирана и был одним из создателей ядерной программы страны. В пятницу, 27 ноября, выяснилось, что он стал жертвой террористической атаки в населенном пункте Абсард близ Тегерана. Сначала там подорвался смертник, затем автомобиль ученого обстреляли.

На следующий день американские спецслужбы обвинили Израиль в убийстве Фахризаде. При этом неясно, были ли США в курсе готовящейся операции по ликвидации исследователя. Белый дом и ЦРУ отказались давать комментарии по данному вопросу. Главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави назвал Израиль и США причастными к убийству ученого. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не комментируют ситуацию.