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Появились сообщения об убийстве высокопоставленного офицера КСИР

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Hamed Malekpour / Reuters

В районе погранперехода Аль-Каим на сирийско-иракской границе в результате удара беспилотника погиб один из высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Муслим Шахдан. Об этом сообщает RT Arabic со ссылкой на источники в иракской разведке.

По словам собеседников издания, вместе с Шахданом были убиты трое его телохранителей. При этом отмечается, что информация об ударе беспилотника в настоящий момент не подтверждена. Других подробностей смерти офицера не приводится. Источники телеканала Al-Mayadeen заявляют, информация об убийстве Шахдана не соответствует действительности. Официальных комментариев по факту произошедшего нет.

Сообщения об убийстве офицера КСИР появились после сведений о смерти высокопоставленного ученого-ядерщика, одного из создателей ядерной программы Ирана Мухсина Фахризаде, который был убит под Тегераном. Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы.

В Минобороны Ирана также подтвердили смерть Фахризаде, назвав его мучеником. «К сожалению, усилия врачей оказались безуспешными», — констатировали там.

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