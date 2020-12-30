Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и поцеловал землю

Американский гражданин Джонатан Поллард, отсидевший в США 30 лет за разведку для Израиля, прилетел в Тель-Авив после условно-досрочного освобождения. Об этом говорится в заявлении на сайте премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Израильский политик встретил Полларда и его жену Эстер у трапа самолета. Несмотря на то что шпион родился не в Израиле, он считает страну своей родиной и настоящим домом. Во время заключения ему даровали израильское гражданство.

«Мы в экстазе от того, что наконец вернулись домой спустя 35 лет. Никто не гордится этой страной и ее лидером больше, чем мы», — заявил шпион. На опубликованных в Twitter правительства кадрах видно, как Поллард, сойдя с трапа, снял маску и поцеловал землю.

Поллард был арестован в 1985 году и освобожден в 2015-м. Он был аналитиком разведки ВМС США и, находясь на службе, передавал Израилю секретную информацию. По словам ЦРУ, его деятельность позволила израильским спецслужбам осуществить рейд против Организации освобождения Палестины в Тунисе в 1985-м. В результате происшествия погибли более 60 человек.

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