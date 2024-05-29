В российском парке установили надгробия для непослушных детей

В московском парке «Сказка» установили надгробия для непослушных детей

В Москве в частном парке «Сказка» установили надгробия для непослушных детей. Внимание на это обратил Telegram-канал «Новости Москвы».

Всего в «Сказке» установили около 10 фальшивых надгробий. Необычные элементы оформления парка заметила и сняла на видео местная жительница. На камнях авторы идеи оставили «назидательные» надписи детям: «не слушал родителей», «мешал всем отдыхать» и так далее. «Вот в детском парке так пугают детей. "Топтал газон", "Кричал в парке", "Лез без очереди через ограждения", прикиньте? Жесть, я в шоке…» — возмутилась девушка.

Позднее представитель пресс-службы парка объяснил, что территория поделена на тематические зоны и надгробия представляют собой часть хоррор-пространства возле «дома страха». По его словам, камни стоят там уже два года и до этого дня никто на них не жаловался.

«Наоборот, всем нравилось. Мы прекрасно понимаем, что вообще хоррор-история больше молодежная, и молодежи нравилось, там многие фотографируются. Жалоб не было. [...] После каждого посещения нам гость может поставить комментарий, и за все время существования вот этой зоны никогда не было вопросов. Если я не ошибаюсь, два года [существуют надгробия]. Они органично вписаны именно в эту часть парка, мы хотели людей повеселить», — заявил представитель «Сказки».

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