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15:51, 29 мая 2024Россия

В российском регионе конь ударил шестилетнего мальчика

РЕН ТВ: в Ненецком автономном округе конь ударил шестилетнего мальчика

Фото: Daniel Bonilla / Unsplash

В Ненецком автономном округе (НАО) конь насмерть ударил шестилетнего мальчика. О происшествии в российском регионе стало известно РЕН ТВ.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, отметил, что все произошло в деревне Лабожское. Мать ребенка, которой и принадлежал жеребец, отпустила ребенка погулять у дома.

Там же бродил и конь — вне специально отведенного, огороженного места. Источник пояснил, что мальчик подошел поближе к коню, в этот момент животное его атаковало.

Детсадовец получил несовместимые с жизнью травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в центре Махачкалы Мercedes сбил выбежавшую на дорогу лошадь. Водитель иномарки не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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