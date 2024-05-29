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23:00, 29 мая 2024Россия

В российском регионе мужчина избил детей на детской площадке

В Кировской области мужчина напал на детей на детской площадке

Фото: Максим Скопцов / РИА Новости

В Кировской области мужчина ударил незнакомых детей на детской площадке. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Уточняется, что сотрудники Следственного комитета (СК) и полиции проводят проверки по факту инцидента. По словам Волк, в полицию обратились родители восьмилетнего мальчика. Они сообщили, что около детского сада в селе Пасегово неизвестный мужчина подошел к их сыну, взял его за волосы и ударил о карусель головой.

Медработники оказали мальчику помощь.

Ранее в городе Салавате Республики Татарстан подростки избили и унизили мальчика из-за сделанного одному из них замечания.

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      Юлия Мискевич
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