В российской школе третьеклассникам раздали грамоты с символикой Украины

В Барнауле третьеклассникам раздали грамоты с флагом и гербом Украины

В Барнауле (Алтайский край) ученикам третьего класса школы №49 вручили грамоты с символикой Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По его данным, детей в образовательном учреждении награждали за хорошую учебу. Украинскую символику заметили родители третьеклассников — на грамотах были изображены флаг и герб Украины.

В ситуации разбирается комитет по образованию. Директор школы рассказала, что не заметила ничего, когда подписывала грамоты. В свою очередь, классный руководитель детей заявила, что предложил такой шаблон грамоты один из родителей учеников. Грамоты детям уже заменили.

В декабре 2023 года в детском саду Хабаровска детям после спортивных соревнований вручили грамоты с гербом Украины. Грамоты скачала в интернете инструктор по физкультуре детсада № 122, которая же впоследствии распечатала грамоты на принтере и принесла на соревнования.

До этого похожий случай произошел в Чите, где детям выдали грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе. Воспитатели детсада, которые раздали детям грамоты, также нашли их в интернете.