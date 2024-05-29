Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:52, 29 мая 2024Мир

В Швеции неизвестный подкинул свинину к мечети

Неизвестный подкинул тушу кабана к мечети в Швеции, идет расследование

Фото: Emilie Madi / Reuters

Неизвестный подкинул тушу дикого кабана к мечете в городе Шевде на юге Швеции, идет расследование инцидента. Об этом говорится в заявлении на сайте шведской полиции

«Свинью подбросили у фасада мечети ночью. Жалоба зарегистрирована по факту подстрекательства к расовой ненависти», — сообщили в полиции.

Отмечается, что сейчас представители правоохранительных органов находятся на месте и занимаются сбором информации и документацией. На данный момент преступник не найден.

Ранее полиция шведского Мальме разрешила проведение нескольких акций сожжения Корана. Всего правоохранители одобрили пять заявок с просьбой разрешить публичное сожжение Корана.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Польша одобрила удары по России поставленным Украине оружием. Как на это отреагировала Москва?

      Минфин спрогнозировал ненефтегазовые доходы выше запланированных бюджетом

      Последствия роста налогов для рынка жилья в России оценили

      Обрушение дома в реку в российской деревне попало на видео

      Продюсер оценил перспективы покинувшей Россию группы «Каста»

      Разгадана тайна радиоактивных чернобыльских кабанов

      Россиянин занял у знакомого 49 миллионов рублей на лечение отца и пропал

      Раскрыты подробности тайной свадьбы звезды «Очень странных дел»

      Генерал ВСУ рассказал о формировании ударных частей из офицеров Генштаба

      В Северной Корее назвали отправку навоза свободой самовыражения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше