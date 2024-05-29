В Швеции неизвестный подкинул свинину к мечети
Неизвестный подкинул тушу кабана к мечети в Швеции, идет расследование
Неизвестный подкинул тушу дикого кабана к мечете в городе Шевде на юге Швеции, идет расследование инцидента. Об этом говорится в заявлении на сайте шведской полиции
«Свинью подбросили у фасада мечети ночью. Жалоба зарегистрирована по факту подстрекательства к расовой ненависти», — сообщили в полиции.
Отмечается, что сейчас представители правоохранительных органов находятся на месте и занимаются сбором информации и документацией. На данный момент преступник не найден.
Ранее полиция шведского Мальме разрешила проведение нескольких акций сожжения Корана. Всего правоохранители одобрили пять заявок с просьбой разрешить публичное сожжение Корана.