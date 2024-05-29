В США предложили распустить Федрезерв

В США республиканцы предложили распустить Федрезерв из-за высокой инфляции

В США предложили распустить Федеральную резервную систему из-за инфляции и девальвации доллара. С подобной инициативой выступил конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси.

Он предложил отменить закон 1913 года о создании Федрезерва и упразднить совет управляющих. Действия ФРС, по мнению Мэсси, спровоцировали высокую инфляцию, особенно это проявилось во время пандемии. Тогда ведомство из ничего создало триллионы долларов, чтобы одолжить их Минфину и обеспечить беспрецедентные бюджетные расходы, объяснил конгрессмен. ФРС проводила политику «вертолетных денег, что обернулось девальвацией и инфляцией», добавил он.

«Монетизация долга — это тесно скоординированные усилия Белого дома, Федеральной резервной системы, Министерства финансов, Конгресса, крупных банков и Уолл-стрит», — заявил член палаты представителей. По его словам, сбережения американских пенсионеров испаряются из-за политики ФРС, которая приносит прибыль только богатым и имеющим связи. Соавторами законопроекта о роспуске Федрезерва указаны более 20 конгрессменов-республиканцев.

Ранее глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Вашингтону, вероятно, потребуется больше времени, чем считалось прежде, чтобы достичь уверенности, необходимой для снижения процентных ставок. Говоря о затянувшейся борьбе с инфляцией и попытке вернуть ее к целевому показателю в два процента, глава американского регулятора призвал набраться терпения в ожидании новых доказательств того, что высокие процентные ставки сдерживают в стране рост цен.