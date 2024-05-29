В США раскрыли утечку секретных данных за рубеж

Semafor: Малли скачивал на личные устройства правительственные документы

Спецпосланник США по Ирану Роберт Малли скачивал на личные устройства секретные и правительственные документы, которые он впоследствии мог передать представителям других стран. О результатах расследования утечки написало издание Semafor со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в апреле 2023 года Малли отозвали со своей должности, а спустя два месяца отправили в неоплачиваемый отпуск. Параллельно с этим ФБР начало расследование в отношении спецпосланника на предмет передачи секретных документов третьим лицам.

Выяснилось, что Малли сохранил на личные устройства ряд документов, в том числе стенограммы встреч с иранскими чиновниками. В частности, в них могла быть отражена реакция Белого дома на протесты в Иране, произошедшие осенью 2022 года.

Издание подчеркивает, что в данный момент неясно, чем может завершиться расследование и какие последствия грозят спецпосланнику.

Ранее хакеры взломали серверы Минобороны Великобритании и похитили данные чиновников, а также действующих военнослужащих. Предположительно, к атаке причастен Китай, однако власти королевства не намерены обвинять Пекин напрямую.