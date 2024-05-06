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23:59, 6 мая 2024Интернет и СМИ

Хакеры взломали сервера британского Минобороны

Sky News: хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании и похитили данные

Фото: Unsplash

Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании и похитили данные чиновников, а также действующих военнослужащих. Об этом передает телеканал Sky News.

По данным издания, хакеры якобы связаны с Китаем. Предполагается, что 7 мая представители британского правительства в связи с кибератакой выступят с заявлением в парламенте. При этом власти страны не планируют напрямую обвинить Пекин в произошедшем.

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В публикации уточняется, что злоумышленники взломали системы обработки платежных ведомостей. Это позволило хакерам получить доступ к личным данным, среди которых банковские реквизиты. Информация стала доступна о сотрудниках Минобороны Великобритании, а также действующих и бывших военнослужащих.

3 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую партию СДПГ в 2023 году. По ее словам, \это была «спонсируемая государством российская кибератака на Германию».

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      Марина Совина
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