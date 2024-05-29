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17:46, 29 мая 2024Мир

В США рассказали о побеге пограничников ВСУ во время наступления под Харьковом

Экс-офицер Дэвис: пограничники ВСУ бежали во время наступления РФ под Харьковом

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Пограничники Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали во время наступления Российской армии под Харьковом. Об этом рассказал отставной подполковник Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

По словам экс-офицера, Армия России прорвала фронт на северном направлении и начала продвигаться на запад. «Как только русские начали наступать, украинские пограничники бежали, они просто не стали вступать в бой, а оставили позиции и немедленно отступили», — заверил он.

Дэвис отметил, что укрепления ВСУ, о строительстве которых говорил президент Украины Владимир Зеленский, не были вырыты должным образом. Это подтвердило обрушение оборонительных сооружений, когда украинских военных быстро выбили из них.

Ранее западные аналитики заявили, что Киеву придется начать мирные переговоры из-за тяжелого положения на фронте и нестабильной внутренней ситуации. Они подчеркнули, что если США сократят свою помощь, Зеленскому придется пойти на это.

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      Виктория Кондратьева
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