В Сумской области Украины сообщили о взрыве
«Телеграф»: в Конотопе Сумской области Украины произошел взрыв
В Конотопе Сумской области Украины произошел взрыв, сообщает в Telegram издание «Телеграф» со ссылкой на местные источники.
«Взрыв в Конотопе», — говорится в публикации.
О том, где именно в городе произошел взрыв, не уточняется.
Ранее на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации региона Александра Прокудина, были зафиксированы попадания в объект коммунальной инфраструктуры и сельхозпредприятие.