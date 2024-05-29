В Сумской области Украины сообщили о взрыве

«Телеграф»: в Конотопе Сумской области Украины произошел взрыв

В Конотопе Сумской области Украины произошел взрыв, сообщает в Telegram издание «Телеграф» со ссылкой на местные источники.

«Взрыв в Конотопе», — говорится в публикации.

О том, где именно в городе произошел взрыв, не уточняется.

Ранее на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации региона Александра Прокудина, были зафиксированы попадания в объект коммунальной инфраструктуры и сельхозпредприятие.