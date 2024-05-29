В ЦАХАЛ заявили об установлении контроля над буферной зоной в секторе Газа

The Times of Israel: ЦАХАЛ установил контроль над буферной зоной в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над буферной зоной на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«ЦАХАЛ установил контроль над Филадельфийским коридором, который является буферной зоной на границе сектора Газа с Египтом. Армия Израиля контролирует участок посредством видеонаблюдения и поражения целей», — сообщает газета.

Издание отмечает, что израильские войска «физически присутствуют почти на всей территории буферной зоны, кроме небольшого участка у побережья».

Авторы материала добавили, что израильские военные обнаружили в районе буферной зоны около двадцати туннелей, ведущих через границу из сектора Газа в Египет. Эти проходы якобы использовались для контрабанды оружия в палестинский анклав.

Ранее советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Цахи Анегби заявил, что бои в секторе Газа будут идти «еще минимум семь месяцев».