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09:47, 29 мая 2024Силовые структуры

В Узбекистане начался суд над единственным вором в законе Бахти Ташкентским

Суд над единственным вором в законе Узбекистана Бахти Ташкентским пройдет 29 мая

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Шайхантахурский районный суд по уголовным делам в Ташкенте начал рассмотрение дела 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева, известного в криминальных кругах как Бахти Ташкентский и Бахти Янгиабадский. Об этом сообщает «Прайм Крайм» со ссылкой на Верховный суд Узбекистана.

Суд над единственным вором в законе Узбекистана был назначен на 29 мая.

Бахтиера Кудратуллаева задержали в Ташкенте 28 ноября 2023 года вместе с 200 другими криминальными авторитетами. Ему предъявили обвинение по десяти статьям — об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем летальный исход, умышленном легком телесном повреждении, незаконном лишении свободы, вымогательстве, мошенничестве, изготовлении документов штампов, печатей и бланков, создании преступного сообщества, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконном приготовлении, хранении и иных действиях без цели передачи наркотических средств или психотропных веществ, хулиганстве.

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      Олеся Мицкевич
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