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16:58, 29 мая 2024Моя страна

В Ярославле нашли редкий омолаживающий гриб

В Ярославле нашли редкий омолаживающий гриб — саркасому шаровидную

Фото: Alexsandr8881/ Shutterstock / Fotodom

В Ярославле нашли редкий краснокнижный гриб — саркасому шаровидную. Соответствующий материал публикует местный портал «ProГород».

Выяснилось, что гриб обнаружили на территории парка «Плещеево Озеро». В народе саркасому шаровидную называют «ведьминым котлом», поскольку она обладает омолаживающим эффектом. Известно, что гриб занесен в Красную книгу многих регионов, он стимулирует регенерацию клеток кожи и вырабатывает коллаген.

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«Шикарный подарок национальному парку сделал наш друг, фотограф, любящий природу родного края, Михаил Кудрявцев, ему также удалось отыскать ореол произрастание еще шести видов грибов, которых до сих пор не было в видовых списках "Плещеева озера"», — рассказали сотрудники парка.

Ранее в мае под Новосибирском также нашли редчайший гриб.

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      Майя Пономаренко
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