В Ярославле нашли редкий омолаживающий гриб — саркасому шаровидную

В Ярославле нашли редкий краснокнижный гриб — саркасому шаровидную. Соответствующий материал публикует местный портал «ProГород».

Выяснилось, что гриб обнаружили на территории парка «Плещеево Озеро». В народе саркасому шаровидную называют «ведьминым котлом», поскольку она обладает омолаживающим эффектом. Известно, что гриб занесен в Красную книгу многих регионов, он стимулирует регенерацию клеток кожи и вырабатывает коллаген.

«Шикарный подарок национальному парку сделал наш друг, фотограф, любящий природу родного края, Михаил Кудрявцев, ему также удалось отыскать ореол произрастание еще шести видов грибов, которых до сих пор не было в видовых списках "Плещеева озера"», — рассказали сотрудники парка.

Ранее в мае под Новосибирском также нашли редчайший гриб.

