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12:40, 14 мая 2024Моя страна

Под Новосибирском нашли редчайший гриб

Россиянин Зеленцов нашел в лесу под Новосибирском редкий гриб — строчок-гигант

Фото: 977_ReX_977 / Shutterstock / Fotodom

Грибник обнаружил под Новосибирском редчайший гриб — строчок-гигант. Соответствующий материал публикует местный портал Om1.ru.

Константин Зеленцов рассказал, что впервые нашел данный вид грибов в лесу Искитимского района области. «Я нашел этот вид гриба, одну семейку, в смешанном березовом лесу, и это большая редкость. Я остался очень доволен находкой, эмоции переполняли меня через край», — признался он.

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По словам россиянина, строчок гигантский, строчок пучковый и сморчковая шапочка условно съедобны после термообработки, а строчок обыкновенный ядовит и в пищу непригоден. Новосибирец утверждает, что найденный им гриб — это либо строчок гигантский, либо строчок пучковый.

Ранее в России нашли редкий краснокнижный гриб, возвращающий молодость — саркосому шаровидную. Он также известен в народе как «ведьмин котел», или «молодильные яблоки».

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      Карина Черных
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