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15:49, 29 мая 2024Силовые структуры

Арсенал подпольного оружейника с Кубани попал на видео

ФСБ и МВД изъяли крупный арсенал у подпольного оружейника с Кубани
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В кубанском городе Усть-Лабинске сотрудники уголовного розыска МВД и ФСБ задержали 69-летнего местного жителя, оказавшегося подпольным оружейником. Оперативное видео публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видны пистолеты, ружья, патроны, кинжалы.

В ходе обыска в частном доме подозреваемого силовики изъяли 25 единиц боевого оружия, 4000 боеприпасов, составные части и холодное оружие. Арсенал исправен и пригоден для применения.

В отношении его хозяина возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Ранее 29 мая сообщалось, что Кущевский районный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы контрактника из Свердловской области за попытку незаконно сбыть оружие, вывезенное из зоны специальной военной операции (СВО).

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      Любовь Ширижик
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