Кража с подкопом из ювелирного магазина в Москве попала на видео

В Москве воры украли через лаз ценности на ₽10 млн из сейфа ювелирного салона

В Москве полицейские по горячим следам раскрыли кражу из ювелирного магазина. Оперативное видео опубликовано в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

На кадрах виден лаз, через который преступники проникли в торговое помещение. Показан вскрытый сейф.

По данным МВД, воры взломали входные двери цокольного этажа жилого дома, там они разрушили перекрытие между подвалом и первым этажом магазина, после чего попали в магазин, где вскрыли сейф. Добычей преступников стали украшения стоимостью 10 миллионов рублей.

Похищенное они закопали рядом с железнодорожными путями на Волгоградском проспекте Москвы. Воры собирались позже продать драгоценности. Однако их нашли полицейские. Ими оказались ранее судимые мужчины. Возбуждено уголовное дело. Они арестованы. Силовики проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.

МВД вернет украденные ценности законному владельцу.

28 мая сообщалось, что Калининский районный суд Тюмени заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего председателя правления коммерческого банка за кражу из кассы полумиллиарда рублей.