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18:50, 28 мая 2024Силовые структуры

Осужден сбежавший с украденным из кассы банка полумиллиардом рублей россиянин

В Тюмени суд заочно дал топ-менеджеру 8 лет за кражу из кассы банка 561 млн руб.

Фото: Unsplash

Калининский районный суд Тюмени заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего председателя правления коммерческого банка за кражу из кассы полумиллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Процесс проходил в отсутствие обвиняемого, который скрылся от следствия и находится в международном розыске. Речь идет о Григории Романюте, который руководил «Сибирским банком реконструкции и развития», отмечает 72.ru.

Суд установил, что топ-менеджер в 2018 году организовал преступление, к которому привлек свою заместительницу Инессу Бранденбург и еще трех мужчин. Они вынесли в спортивных сумках из хранилища банка 561 миллион рублей, поделили их и скрылись. Исчезновение денег было обнаружено лишь после выходных.

Бранденбург вылетела на арендованном самолете в Москву, после чего отправилась за границу. Ее задержали в Испании осенью 2021 года, а через год экстрадировали на родину. К тому моменту трое соучастников кражи были уже осуждены на различные сроки.

15 марта Бранденбург, признавшая вину в полном объеме, получила четыре года заключения.

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      Любовь Ширижик
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