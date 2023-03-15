Экс-зампреду российского банка дали четыре года за хищение 561 миллиона рублей

В Тюмени экс-зампреду СБРР Инессе Бранденбург дали 4 года за хищение 561 миллиона рублей

Калининский районный суд Тюмени осудил на четыре года бывшего зампреда Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессу Бранденбург за хищение более 561 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Также ей вместе с тремя сообщникам предстоит вернуть 545 миллиона рублей по гражданскому иску. Россиянка признала вину в содеянном, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и возместила один миллион.

По данным полиции, в 2018 году женщина, занимая должность исполняющей обязанности председателя правления банка, воспользовалась служебным положением и получила доступ к хранилищу. После этого вместе с подельником она вынесла оттуда 561 миллион рублей в спортивных сумках.

Пока о краже не было известно, женщина вылетела на арендованном самолете в Москву, после чего отправилась за границу. Исчезновение денег было обнаружено лишь после выходных.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позже троих соучастников обвиняемой приговорили к различным срокам, Бранденбург и еще одного ее подельника объявили в международный розыск. В сентябре 2021 года россиянку задержали в Испании, а в июле 2022 года экстрадировали на родину.

