Россиянка предстала перед судом за кражу 561 миллиона рублей из банка

Обвиняемая в краже 561 миллиона рублей из банка россиянка предстала перед судом в Тюмени

В Калининском районном суде Тюмени начались первые слушания по делу экс-заместителя председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития Инессы Брандербург. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ее обвиняют в краже, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Россиянка признала вину в содеянном, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и возместила один миллион. При этом по делу заявлен гражданский иск о взыскании более 545 миллионов рублей со всех фигурантов дела.

По данным полиции, в 2018 году женщина, занимая должность исполняющей обязанности председателя правления банка, воспользовалась служебным положением и получила доступ к хранилищу. После этого вместе с подельником она вынесла оттуда 561 миллион рублей в спортивных сумках.

Пока о краже не было известно, женщина вылетела на арендованном самолете в Москву, после чего отправилась за границу. Исчезновение денег было обнаружено лишь после выходных.

После этого было возбуждено уголовное дело. Позже троих соучастников обвиняемой приговорили к различным срокам, Бранденбург и еще одного ее подельника объявили в международный розыск. В сентябре 2021 года россиянку задержали в Испании, а в июле 2022 года экстрадировали на родину.

18 января 2019 года трое соучастников подсудимой получили по три года колонии по делу о краже.