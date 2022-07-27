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Бывшую сотрудницу банка экстрадировали из Испании за многомиллионное хищение

Похитившую 560 миллионов рублей экс-сотрудницу банка экстрадировали из Испании в Россию

Фото: SIA.RU

Бывшую сотрудницу одного из банков Тюмени Инессу Бранденбург, обвиняемую в многомиллионном хищении, экстрадировали из Испании в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в 2018 году женщина, занимая должность исполняющей обязанности председателя правления банка, воспользовалась служебным положением и получила доступ к хранилищу.

«Вместе с другими лицами злоумышленница похитила более 560 миллионов рублей, которые вместе с помощником вынесла из здания банка в спортивных сумках», — рассказала Волк.

Пока о краже не было известно, женщина вылетела на арендованном самолете в Москву, после чего отправилась за границу. Исчезновение денег было обнаружено лишь после выходных.

После этого было возбуждено уголовное дело. Позже троих соучастников обвиняемой приговорили к различным срокам, Бранденбург и еще одного ее подельника объявили в международный розыск. В сентябре 2021 года россиянку задержали в Испании.

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Елизавета Новикова
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