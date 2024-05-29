Влияние антироссийских санкций за пределами Запада оценили

Аналитик Буамим: санкции против России не оказывают влияния за пределами Запада

Антироссийские санкции не оказывают никакого экономического влияния за пределами западных государств. Об этом заявил председатель ведущей на территории ОАЭ свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre Хамад Буамим. Его слова приводит Financial Times (FT).

По мнению аналитика, главной уязвимостью западных санкций стал тот факт, что мировая экономика «не контролируется исключительно одной стороной мира». Это обстоятельство делает ограничения против России менее эффективными, чем прогнозировали их инициаторы. «Если посмотреть на Запад, то за его пределами они совсем не эффективны», — резюмировал Буамим.

Он добавил, что западные антироссийские санкции в перспективе могут замедлить темпы роста глобальной экономики, но не остановить ее. Введенные в отношении РФ ограничения, по его словам, безусловно, осложняют мировую торговлю, но парализовать ее они не смогут, заключил Буамим.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировали постоянный рост цен на энергоносители в Европе из-за продолжающегося на Украине конфликта. Усиление геополитической напряженности в регионе, по мнению аналитиков, может снизить уровень энергобезопасности европейских стран на фоне роста доли энергетических расходов в структуре ВВП государств Евросоюза (ЕС).