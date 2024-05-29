Водитель Mercedes гонял по пляжу в Анапе, застрял в песке и попал на видео

Водитель Mercedes гонял по пляжу в Анапе, застрял в песке и был задержан

Водитель белого Mercedes-Benz решил погонять по пляжу Анапы, застрял в песке и был задержан полицией. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Краснодар и край».

На размещенных в сети кадрах автомобиль стоит в песке, а неподалеку сотрудники полиции общаются с несколькими мужчинами, которые, предположительно, вышли из транспортного средства.

«Люди уже отдыхать приехали, а ему погонять», «О, еще и номер прикрыл, думал, никто не увидит и не найдет», «Еще и застрять умудрился. Только опозорился», — написали подписчики канала в комментариях.

По данным источника, инцидент произошел в районе впадения реки Анапки в море. Уточняется, что стражи правопорядка установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности.

Ранее в сети появилось еще одно видео с пляжа Анапы, которое возмутило интернет-пользователей. На нем сотрудники патруля промчались по прибрежной зоне, оставляя за собой след поднявшегося песка.

